Вклад «Акционный» на обновленных условиях – 7% годовых за короткий срок

Сургутнефтегазбанк возобновил сезонный депозит «Акционный» на новых условиях. Откройте вклад и получите дополнительный доход – 7% годовых за короткий срок!

Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Срок размещения – 2 месяца (61 день). Процентная ставка – 7% годовых действует для всех клиентов Сургутнефтегазбанка.

Вклад срочный, без дополнительных взносов и расходных операций. Выплата процентов производится в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования».

Оформить вклад можно с 01 декабря 2018 г. по 31.01.2019 г. (включительно).