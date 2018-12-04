​Российским пивоварам разрешат класть в пенное больше сахара и меньше солода

В России могут измениться требования к качеству пива. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованный на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сейчас закон позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20 процентов солода, а новый техрегламент – 50 процентов. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с двух до пяти процентов. Проект одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Высока вероятность, что 5 декабря регламент будет принят советом комиссии.

Уточняется, что Минфин понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это.

Некоторые эксперты издания полагают, что изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям – они могут добиться существенной экономии на производстве. Другие считают, что благодаря этому пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов пива.

Изменение розничной цены пенного напитка не ожидается.