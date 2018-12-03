​В Югре снизилась заболеваемость ОРВИ среди школьников

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в Югре снизилась на 1,38 процента. В данный момент она ниже недельного эпидемического порога на 20 процентов, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Снижение произошло среди школьников (на 5%) и среди взрослых (3,4%). При этом заболеваемость среди младенцев (от 0 до 2 лет) и детсадовцев выросла на 3,5 процента.

Также уточняется, что в округе циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, грипп H3N2 и другие вирусы негриппозной этиологии.