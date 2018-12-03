​Гендиректор «Победы» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах, чтобы компенсировать рост цен на топливо

Лоукостер «Победа» предложил Минтрансу исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Глава компании Андрей Калмыков в интервью РБК рассказал, что это позволило бы компенсировать рост цен на топливо и даже снизить стоимость билетов. При этом пассажирам пришлось бы платить около тысячи рублей за регистрацию в российских аэропортах.

Калмыков полагает, что 90 процентов пассажиров регистрировались бы онлайн и могли бы экономить. А авиакомпания, в свою очередь, вычла бы этот сбор из стоимости билета.

«Аэропорт сэкономит на сотрудниках и стойках регистрации, снизит тарифы для нас, в свою очередь подешевеют билеты — пассажиропоток от этого только возрастет. Это настолько очевидная вещь, но почему-то мы пока не нашли поддержку у Минтранса», — заключил он.

В Минтрансе подтвердили, что обращение «Победы» поступило в ведомство.