​На каких экскурсиях можно побывать в Тюменской области

Впереди новогодние праздники, и вы планируете путешествие, но еще не выбрали маршрут. Приглашаем посетить Тюменскую область. Здесь вы проведете увлекательные, познавательные, впечатляющие, веселые и душевные праздники.

Тюменская область встречает своих гостей множеством интересных мест, достопримечательностейи событий.Чтобы заранее спланировать маршрут, ничего не упустить и увидеть все самое важное, на официальном туристическом портале Тюменской области вы сможете найти всю необходимую информацию и выбрать интересную экскурсию.

Среди представленных экскурсий есть многодневные туры, в программах которых предусмотрены поездки по разным городам Тюменской области (Императорский маршрут, тур выходного дня, Рождество по-сибирски, отдельные туры в Тобольск, Ялуторовск), разнообразные тематические, новогодние, театрализованные и необычные предложения - каждый сможет найти для себя что-то особенное и получить массу ярких впечатлений.

Узнать более подробную информацию о том, где остановиться, где перекусить, чем заняться, какие достопримечательности посмотреть и какие события посетить в Тюменской области, вы также можете в мобильном приложении VisitTyumen, а получить консультации - в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» по телефону: (3452) 56-89-72.