В Солнечном прошла Спартакиада среди национальных объединений Сургутского района

В минувшее воскресение в Солнечном прошел второй этап Спартакиады среди национальных объединений Сургутского района. В рамках турнира прошли соревнования по трем дисциплинам: лазертагу, бадминтону и гиревой эстафете.

«Первый этап фестиваля мы провели еще в сентябре. Использовать именно эти виды спорта мы решили, потому что они требуют специальной спортивной подготовки и доступны для широкого круга людей. В конце концов, представители национальных автономий не являются профессиональными спортсменами», – объяснил начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Руслан Марценковский.

Во втором этапе принимало участие девять национальных объединений Сургутского района. Победителями турнира по бадминтону стал армянский национально-культурный центр «Арарат». Первое место в гиревой эстафете досталось национально-культурному центру «Ногай-Эл». В лазертаге первенствовала национально-культурная автономия «Украинско-русский союз». Они же стали победителями в общекомандном зачете, опередив команды дагестанского национально-культурного центра Югры и национально-культурный центр Ногай-Эл.

«В последнее время мы много говорим о необходимости нормализации межнациональных отношений. Я уверен, что эта Спартакиада станет популярна в Сургутском районе и внесет свой вклад в копилку развития дружбы между народами, которые живут на территории муниципалитета», - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.