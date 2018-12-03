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​ВЦИОМ выяснил, что доля одобряющих переименование аэропортов россиян выросла

За месяц доля россиян, одобряющих предложение присвоить аэропортам имена выдающихся сограждан, выросла с 47 до 54 процентов. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом, об инициативе осведомлены 75 процентов респондентов. 54 процента опрошенных хотели бы присвоить аэропорту имя выдающегося земляка. Ещё 38 процентов считают, что можно назвать его в честь значимого человека на уровне всей страны.

Называть аэропорты россияне чаще предпочитают именами выдающихся военных (29%) и ученых (30%). Еще 23 процентов считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 15 процентов участников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной сферы, а восемь процентов предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

Стоит отметить, что большинство голосовавших за имя аэропорта Сургута сделали выбор в пользу Фармана Салманова.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 135, комментариев: 0


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