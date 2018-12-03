​Сбербанк наградил победителя акции «Счастливый платеж»

В Западно-Сибирском банке Сбербанка определили победителей акции «Счастливый платеж». В Ханты-Мансийском автономном округе обладателем денежного приза в размере 50 000 рублей стала жительница Нижневартовска Татьяна Астахова.

«Узнала об акции «Счастливый платеж» случайно в одном из филиалов Сбербанка, – рассказывает югорчанка. – Решила принять участие – оплатила коммунальные услуги через Сбербанк Онлайн, зарегистрировалась на сайте акции. Спустя некоторое время мне позвонили и сказали, что я стала победительницей. Я всегда оплачиваю услуги ЖКХ, налоги, штрафы через приложение банка, потому что это действительно удобно. Очень рада, что выиграла приз. Обязательно буду участвовать в других акциях Сбербанка».

«Более 80% югорчан предпочитают оплачивать услуги в Сбербанк Онлайн, – комментирует заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко. – Совершить платежи можно, не выходя из дома, достаточно иметь под рукой телефон, компьютер, планшет и доступ в интернет. В приложении можно сохранить шаблоны операций, и тогда совершать нужные платежи можно буквально в одно касание. А благодаря услуге «Автоплатеж» оплату новых квитанций банк возьмет на себя – необходимая сумма спишется со счета автоматически после смс-подтверждения клиента».

Напомним, акция «Счастливый платеж» проходила на территории Тюменской и Омской областей, ХМАО и ЯНАО с 1 августа по 31 октября 2018 года.Победитель был определен в каждом из 4 регионов. По условиям акции необходимо было произвести оплату услуг ЖКХ через Сбербанк Онлайн, устройства самообслуживания или с помощью услуги «Автоплатеж», после чего пройти регистрацию на сайте. В акции приняли участие более 4500 клиентов Западно-Сибирского банка Сбербанка, в том числе 1 145 югорчан.