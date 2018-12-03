В Сургуте продолжают сносить рекламные конструкции

В декабре власти Сургута проводят масштабный демонтаж незаконных рекламных конструкций. Одним из объектов нелегальной рекламы, который был снесен, стал щит на улице Рационализаторов 19. При демонтаже присутствовал заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Владимир Токмянин, который рассказал, какое количество рекламных будет снесено до конца года.

«Работы ведутся уже третий день, это пятый незаконно установленный рекламный щит, который мы демонтируем. Всего до Нового года планируем снести 26 конструкций. Проблема с этими щитами длится уже долго, последние разрешения на их размещение закончились в 2015 году и с тех пор все они эксплуатировались незаконно. Всего в старой схеме было 368 рекламных конструкций. Не у всех удается установить владельца, например, у рекламного щита, у которого мы сейчас находимся не удалось найти хозяина. На нем даже нет номера телефона рекламного агентства или физического лица, к которому нужно обращаться», – объяснил Владимир Токмянин.

С частью владельцев рекламных щитов администрация города проводит работу по урегулированию правового статуса конструкций. Если они установлены на участках, указанных в схеме, то им могут дать новое разрешение на размещение, в случае соответствия конструкций требованиям технического регламента.