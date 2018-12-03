​Югорский депутат заявил, что бездомных животных спасет чипирование и социальная реклама // ВИДЕО

Депутат думы Югры Ринат Айсин на личной странице в «Вконтакте» вновь обратился к проблеме безнадзорных животных. Народный избранник сообщил подписчикам о причинах появления кошек и собак на улицах: «А причина самая простая: животные на улицу попадают не сами, их выбрасывают люди, — пояснил Айсин. — Сами же участники обсуждения были вынуждены признать, что вопрос недофинансирования актуален, но первопричиной вовсе не является».

К посту в соцсети также прилагается видео, где югорский депутат выступает на данную тему в ходе совещания в окружной думе:

Помимо причин, Айсин озвучил и действия, которые помогут решить проблему бездомных кошек и собак. «Что предлагаю сделать в первую очередь:

1. Повысить роль общественных организаций в контроле за отловом, выдавать им гранты для создания социальной рекламы и земельные участки для организации приютов;

2. Создать при ветслужбе единый реестр чипирования;

3. Предоставлять субсидии для массового чипирования;

4. Создать при ветслужбе и УМВД рабочую систему контроля за животными, переданными общественникам и жителям», — пишет депутат окружной думы, отмечая, что намерен продолжать работу по этому вопросу.

Видео: vk.com/rinat_aysin1.