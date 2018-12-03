​Югра вошла в десятку российских регионов с самыми высокими зарплатами

Югра расположилась на седьмом месте списка регионов страны по уровню и распределению зарплат. 12,67 процента населения округа зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики РИА «Рейтинг», проведя исследование заработков в российских регионах в 2017 году по заказу РИА «Новости».

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (27% зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц), Чукотки (26%) и Hенецкой АО (20%), самые низкие – в республика Адыгея (0,5%), Кабардино-Балкария (0,6%) и Псковской области (0,6%).

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе. В целом по России 4,4 процента работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. За год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта.