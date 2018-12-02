Вартовчанку насильно увезли в ПНД. Ее дочь считает, что в деле замешана жена мэра города

В социальных сетях распространяется сообщение жительницы Нижневартовска, которая считает, что ее мать насильно увезли в ПНД.

Портал "Юпорт" сообщает, что Елену Яценко забрали в диспансер прямо из собственного дома, выломав входную дверь.

Как рассказывает дочь Елены Анастасия, ее мать до августа этого года была главным бухгалтером этого же ПНД, главным врачом которого является жена мэра Нижневартовска. Девушка предполагает, что мать знает о каких-то нарушениях в финансовых документах учреждения, поэтому ее и "закрыли", выставив алкоголичкой.

Уже неделю Анастасии не дают ни увидеть, ни связаться с матерью.