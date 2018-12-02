​Главный страх молодежи России - безработица

По данным исследования, проведенного в рамках кампании по изучению молодежных трендов "Чего хочет молодежь?", более 74 процентов опрошенных респондентов считают своим приоритетом семейные ценности. На втором месте (42 процента) - профессиональная реализация, а на третьем - дружба (38 процентов).

В исследовании приняли участие более 7,5 тысяч молодых людей из всех регионов страны.

Более 51 процента опрошенных стремятся создать крепкую семью, почти 46 процентов молодых людей хотят прожить яркую и насыщенную жизнь, 38 процентов жаждут путешествий.

В топ-3 страхов вошли безработица, боязнь не найти своего места в жизни и не реализовать свой потенциал.