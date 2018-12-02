Наталье Комаровой вручили награду «За сбережение народа»

Губернатор Югры Наталья Комарова на торжественной церемонии в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве получила награду «За сбережение народа».
Она дается российским и иностранным гражданам, внесшим значительный вклад в дело повышения уровня демографии народа России, а также за успехи в сфере здравоохранения, патриотического воспитания, экологии и природопользования, пропаганды массового, профессионального спорта и физической культуры.
И звучит еще как грамота доярке за высокие надои и сбережение стада.