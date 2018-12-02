СМИ: Автор объявления о взрывах в сургутских домах - дочь топ-менеджера Газпрома

Автором объявлений о готовящемся теракте в домах Сургута оказалась дочь экс-депутата, топ-менеджера и заместителя гендиректора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Сургут» Эдуарда Скоробогатова. Такие сведения получил портал «URA.RU» от источника в силовых структурах.

Напомним, 29 ноября на проспекте Пролетарском, 1 и улице 30 лет Победы, 52/1 в Сургуте были найдены записки, в которых сообщалось о взрывах в этих домах. Через некоторое время правоохранителями была задержана 17-летняя сургутянка, которая нигде не работает и не учится.