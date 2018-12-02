В России стартовал пилотный проект по снижению уровня бедности

Накануне в некоторых субъектах России стартовал пилотный проект по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году, сообщает ТАСС.
До конца ноября следующего года планируется провести ряд мероприятий. Например, анализ влияния уровня экономического развития регионов.
В итоге будут разработаны мероприятия, направленные на повышение доходов населения, созданы региональные реестры граждан с доходами ниже прожиточного минимума, система мониторинга уровня жизни жителей, модернизирована система пособий на детей, выработаны новые меры поддержки россиян-бедняков и проч.
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