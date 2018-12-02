В Тюмени прошел туристский форсайт-форум «Сибирь-Урал». В рамках мероприятия участники обсуждали современные тренды и перспективы развития туристической отрасли.

Перед началом форума было организовано рабочее совещание с экспертами данной сферы при участии губернатора Тюменской области Александра Моора. «Мы рассматриваем туристическую отрасль как комплекс, который в ближайшие годы позволит нам сделать настоящий рывок в развитии малого и среднего бизнеса. Здесь как раз могут проявить себя индивидуальные предприниматели и небольшие компании, которые будут создавать глобальный туристический продукт. Мы используем все наши преимущества, Тобольск, история императорской семьи, нефть. В перспективе большой потенциал в комплексном развитии медицинского туризма», — отметил глава региона. Кроме того, Моор подчеркнул, что Тюменская область открыта для сотрудничества и обмена опытом с другими муниципалитетами России, а также с иностранными партнерами.

Отметим, что регион модернизирует составляющие для продвижения туризма и строит инфраструктуру: аэропорты, вокзалы, дороги, отели и гостиницы. Помимо этого, в Тюменской области реализуют федеральные проекты, в числе которых «Императорский маршрут». В рамках данного проекта с июля по октябрь текущего года область посетили 16 организованных туристических групп, а также группы детей из 15 регионов России – участников федерального проекта «Моя Россия».

Кстати, объем туристского потока в регионе постоянно растет — за последние пять лет число туристов увеличилось на 24 процента. Количество организаций, занятых данной сферой, составляет 17 тысяч, в том числе 24 процента субъекты малого и среднего предпринимательства.