Елена Голышева: Принудительное взыскание ждет тех, кто не оплатил налоги, уже в декабре этого года

До наступления срока уплаты по имущественным налогам осталось всего несколько дней. Исполнить свой долг перед государством – оплатить налоги на имущество, земельные участки и транспорт – граждане должны не позднее 3 декабря. Общая сумма, начисленная к уплате сургутянам, в этом году составила 884 млн рублей, что на 153 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, увеличение количества транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате. Оно выросло на 4 тысячи. Теперь на учете в Инспекции зарегистрировано 159 тысяч автомобилей и других транспортных средств. Во-вторых, добавление в перечень 94 объектов недвижимости, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость - это административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; нежилые помещения и др.

Сургутяне достаточно активно уплачивают имущественные налоги за 2017 год и погашают задолженность за прошлые годы. Еще в октябре задолженность по имущественным налогам составляла 386 млн. руб., а на текущий момент – 354 млн. руб., то есть за это время, которое составило чуть более месяца, сургутяне погасили больше 32 млн. рублей. В сравнении же с началом года (задолженность на 01.01.2018 составляла 734 млн. руб.) сумма задолженности к 20 ноября снизилась на 380 млн. руб. или на 52%.

Инспекция активно работает данном направлении. По состоянию на 20 ноября направлено 40 тысяч требований на сумму 287 млн. рублей. Проведена работа по формированию заявлений на выдачу судебных приказов, сформировано и направлено в адрес судов с установленным пакетом документов 14 тысяч заявлений на сумму 198 млн. руб. После получения из судебных органов судебных приказов Инспекция незамедлительно осуществляет их отправку в адрес службы судебных приставов, работодателям города и в банки.

Кроме того, Инспекция осуществляет индивидуальную работу по телефонному информированию налогоплательщиков – должников, призывая их оплатить задолженность в кратчайшие сроки. Так, инспекторами проведено телефонное информирование 1 345 налогоплательщиков с суммой задолженности 6 млн. рублей, в результате чего в бюджет поступило 2 млн. рублей.

В адрес работодателей города Сургута направляются информационные письма с приложением списков сотрудников, которые не уплатили налоги в установленные сроки. За 10 месяцев текущего года адресные письма направлены в адрес 946 работодателей в отношении почти 8 тысяч налогоплательщиков. Такая информация является фактором, который побуждает сургутян оплачивать накопившуюся задолженность, ведь значительно влияет на имидж в коллективе.

Оказывает влияние и на мнение должников такая мера как ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Особую актуальность данная мера приобретает в период летних отпусков, а также в новогодние и майские праздники. В 2018 году 169 сургутянам с общей суммой задолженности в размере 15 млн. руб. был вынесен такой запрет, в результате чего в бюджет поступило 9 млн. руб., что говорит о высокой эффективности осуществляемых действий.

Если же говорить о совместной работе со службой судебных приставов, то Инспекция осуществляет совместные рейды с данной федеральной службой по адресам регистрации должников с целью наложения ареста на имущество и в последующем обеспечения поступлений задолженности в бюджет. Так, в текущем году с отделом судебных приставов по г. Сургуту осуществлено 45 рейдов, в результате которых в рамках возбужденных исполнительных производств арестовано имущество, стоимость которого составляет 650 тыс. руб. В результате совместных действий в бюджет поступило 448 тыс. рублей.

Инспекция продолжает активно взыскивать задолженность по неуплаченным начислениям за 2014, 2015, 2016 годы. И данная работа имеет масштабный характер, кроме того, проводится в ежедневном режиме.

Те сургутяне, которые не исполнят конституционно установленную обязанность по уплате налогов до 3 декабря, рискуют увидеть в своих почтовых ящиках уже во второй декаде декабря требования об уплате задолженности, а в наступающем году – заявления о вынесении судебных приказов.

Кроме того, вряд ли кто-то захочет оказаться в списках должников, которые будут разосланы в предприятия города, или увидеть в канун нового года на пороге своей квартиры представителей службы судебных приставов. Инспекция очень надеется на сознательность горожан, ведь мы живем в цивилизованном обществе со стойкой гражданской позицией и высокой социальной ответственностью!