​Жители дома на Югорской, 3, заявили о рейдерском захвате

В нашу редакцию обратились несколько жителей дома на Югорской, 3, заявив, что сегодня они стали свидетелями "настоящего рейдерского захвата".

Ранее высотку обслуживало ТСЖ Управдом, но с 1 декабря этого года произошла смена управляющей компании на ДЕЗ ВЖР. Причем, как отмечают жильцы, этот переход одобрили лишь пять процентов собственников. Остальные решили создать ТСН, участники которого бы и определили, нужна смена УК или нет. Документы будут получены в начале следующей недели.

Сотрудники ДЕЗ ВЖР решили не дожидаться появления инициативной группы. Со слов жителей дома, сегодня новые коммунальщики приехали в многоэтажку и спилили болгаркой все замки с технических помещений, убрали прежние мусорные баки, начали обходить квартиры с требованием передать показания счетчиков. Была вызвана полиция, но стражи правопорядка не увидели в действиях специалистов ДЕЗ ВЖР нарушений. На просьбы людей прекратить какие-либо действия до момента получения документов об утверждении ТСН, коммунальщики не отрегаировали.

Более подробную информацию СИА-ПРЕСС опубликует в ближайшее время, после получения комментариев от всех задействоанных в конфликте сторон.