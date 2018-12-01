​В Сургуте закроют две аптеки

В Сургуте продолжают бороться с недобросовестными аптеками, отпускающими психотропные и наркотикосодержащие препараты без рецепта.

Глава города Вадим Шувалов сообщил, что в Сургуте две такие аптеки будут закрыты: "Ранее их владельцы получали штрафы, но такая форма наказания не возымела нужного результата, поэтому эти пункты будут закрыты. Всего в Сургуте приостановлена деятельность семи таких аптек, проверки будут продолжены".

Напомним, ранее мы писали, что сургутские полицейские прошли с проверкой по аптекам и изъяли пять тысяч препаратов.