12 декабря главные лица администрации будут принимать сургутян. Записаться нужно заранее

В общероссийский день приема - 12 декабря, главные лица администрации Сургута будут принимать горожан с 12 и до 20 часов.

Встречи состоятся по предварительной записи, которая ведется до 11 декабря в будни по телефонам:

522-151 и 522-197 для записи к главе города Вадиму Шувалову, заместителям главы Алексею Жердеву, Николаю Кривцову, Александру Пелевину, Анне Шерстневой.

528-243 к директору ДАиГ Юрию Валгушкину.

528-355 к председателю комитета по земельным отношениям Олегу Прилипко.

528-036 к председателю комитета по управлению имуществом Сергею Пешкову/

524-400 к замдиректора ДГХ Сергею Алексееву.

524-561 к начальнику управления учета и распределения жилья Алле Шевченко.

525-338 к директору департамента образования Анне Томазовой.

524-530 к начальнику управления по природопользованию и экологии Семену Бондаренко.

522-813 к начальнику управления по опеке и попечительству Екатерине Собко.

950-940 к начальнику управления ЗАГС Татьяне Макаровой.