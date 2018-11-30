В распространении записок с угрозами взорвать жилые дома подозревают 17-летнюю сургутянку

Полицейские Сургута задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма. Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе УМВД города.

Известно, что подозреваемая сейчас нигде не учится и не работает. Расследование уголовного дела продолжается.

Вечером 29 ноября на проспекте Пролетарском, 1 и улице 30 лет Победы, 52/1 в Сургуте были найдены записки, которые гласили: «Уважаемые жильцы этого дома!!! Сегодня в 1.30 ночи в вашем доме состоится взрыв с применением 5 кг. Тротила. Бомба уже заложена в ваш дом. Всем приятного полета». На местах происшествия работали экстренные службы, взрывчатых веществ не обнаружено. Ранее сообщалось, что расследованием дела занялась ФСБ.