Внешнеторговый оборот Тюменской области приблизился к четырем миллиардам долларов

Внешнеторговый оборот Тюменской области за 9 месяцев 2018 года составил 3,7 миллиарда долларов, что на 260 миллионов долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Величина экспорта за те же 9 месяцев 2018 года выросла до 2,4 миллиардов долларов, что на 15,3% больше, чем в прошлом году.

Поставки в страны дальнего зарубежья увеличились на 14,7% и достигли 2.2 миллиарда долларов, экспорт в страны СНГ вырос на 20,5%, он составил 240,6 миллионов долларов.

Хорошую динамику показали такие виды продукции, как химическая промышленность, каучук – их поставки увеличились достиг 11,2%. Почти на 4% вырос экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий. Стоимостный объем такой группы товаров, как машины, оборудование и транспортные средства увеличился на 73%.

Основными направлениями, по которым осуществлялись поставки в 2018 года стали Нидерланды, Франция, Швеция, Великобритания, Бельгия, Польша, Республика Беларусь.

Укреплению экспортного потенциала региона способствуют меры поддержки экспортеров, принятые правительством Тюменской области: образовательные программы, консультации специалистов, разработка мероприятий по выходу на экспорт, организация въездных и выездных международных визитов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем первом Послании депутатам областной думы отметил, что экспортный потенциал области раскрыт еще не полностью. По словам главы региона, для наращивания экспорта требуются нестандартные подходы, умение грамотно «упаковывать» и продавать товары и услуги, упрощение и облегчение организационных и правовых процессов.