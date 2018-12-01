Сургутян приглашают посетить выступление следж-хоккеистов

8 декабря в Сургуте состоится мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. В нем примут участие спортсмены СХК «Югра» и юные спортсмены Сургута.
В рамках программы запланировано показательное выступление следж-хоккеистов, действующих чемпионов России. Кроме того, будет организована совместная игра паралимпийцев и воспитанников ледовой арены «Титан» 2006-2007 годов рождения.
Гости мероприятия смогут попробовать свои силы в конкурсе буллитов и постараться пробить ворота голкиперов СХК «Югра» Евгения Плотникова и Евгения Федорова. Также всем желающим будет предложено научиться управлять санями для следж-хоккея.
Мероприятие начнется в 12.00 на ледовой арене «Титан» (Пролетарский, 6/1).