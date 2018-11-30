​25 миллиардов на поликлиники, дороги, спортивные и культурные объекты: правительство Югры утвердило трехлетнюю инвестпрограмму

30 ноября на заседании правительства Югры утверждена инвестиционная программа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Общий объем инвестиций на строительство социальных объектов и развитие транспортной инфраструктуры составляет 25,3 миллиарда рублей консолидированного бюджета. В 2019 году планируется направить 7,8 миллиарда, в 2020 году – 9,5 миллиарда, а в 2021 – более 8 миллиардов рублей.

«При ее формировании особое внимание было уделено снижению объемов незавершенного строительства, концентрации финансовых ресурсов на приоритетные программные направления, в том числе установленные президентом России. Другими словами, за каждым пунктом программы стоят востребованные жителями автономного округа решения», – приводит слова губернатора Югры Натальи Комаровой окружной департамент общественных и внешних связей.

Деньги вложат в строительство поликлиник, спортивных центров, объектов культуры, социального обслуживания населения, новых дорог.