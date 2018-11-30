​Закончилось одно из главных событий ноября — IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Чемпионат WorldSkills Russia проходил с 19 по 23 ноября на базе АУ «Сургутский политехнический колледж». По семи компетенциям соревновались юниоры и еще по 24-м — студены вузов и ссузов Ханты-Мансийского автономного округа.

Студенты Сургутского политехнического колледжа завоевали десять золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Абсолютным чемпионом 2018 года также стал студент колледжа Виктор Смирнов.

Одним из ярких событий Чемпионата явилось чествование флага WorldSkills. В октябре 2017 году на церемонии закрытия мирового чемпионата в г. Абу-Даби состоялась торжественная передача флага WorldSkills делегации Российской Федерации. С этого момента оргкомитетом WorldSkills KAZAN2019 впервые в истории движения WorldSkills началась реализация уникального проекта – Эстафеты Флага WorldSkills, которая проходит при поддержке WorldSkills International.

Флаг WorldSkills побывал на Международной космической станции, посетил 20 стран, в которых проходили предыдущие мировые чемпионаты.

Флаги WorldSkills и WorldSkills KAZAN2019 путешествуют сейчас по городам России, где проходят региональные Чемпионаты.

22 и 23 ноября 2018 года чествование флагов прошло в Сургуте в рамках IV Регионального чемпионата.

Первыми в эстафете флага приняли участие нефтяники. 22 ноября на площадке Центра политехнического образования ПАО «Сургутнефтегаз» прошло чествование флагов с участием ветеранов компании Ростислава Кузы и Ивана Айдулина, представителей Молодежного объединения Александра Бекасова, Артема Гаврилова и Игоря Малиновского — участников Чемпионата по компетенции «Добыча нефти и газа».

23 ноября чествование флагов продолжилось на церемонии закрытия IV Регионального чемпионата. С напутственным словом к участникам Чемпионата обратилась почетный гость церемонии: Герой социалистического труда, Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Вера Панасевич.

Самые теплые слова благодарности от коллектива сотрудников и студентов колледжа — нашим социальным партнерам, которые приняли активное участие в организации и проведении Чемпионата. Прежде всего, это предоставление и оборудование площадок для проведения соревнований по отдельным компетенциям. ПАО «Сургутнефтегаз» (генеральный директор Богданов В.Л.) предоставил площадку Центра политехнического образования для проведения соревнований по компетенции «Добыча нефти и газа»; ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка» (генеральный директор Боженко Т.А.) — по компетенции «Дошкольное воспитание»; лицей №3 (директор Тостановский А.В.) – по компетенции «Преподавание в младших классах».

Представители предприятий работали в качестве экспертов по всем компетенциям Чемпионата.

25 предприятий предоставили подарки за 1, 2 и 3 места:

* юниорам, победителям в компетенциях «3D моделирование для компьютерных игр», «Веб-разработка», «Графический дизайн» — ООО «Реммарк» (директор Донич Н.Ю);

* в компетенции «Добыча нефти и газа» — ПАО «Сургутнефтегаз»;

* в компетенции «Сетевое и системное администрирование» — ООО «Сибпромстрой – Югория» (генеральный директор Сурлевич А.Ю.);

* в компетенции «Поварское дело» — ООО «Центр торгового оборудования» (директор Вишневский И.В.) и ООО «Комплекс-бар Югра» (директор Джавадов А.С.);

* в компетенции «Обслуживание грузовой техники» — ООО «Автоуниверсал Трак» (учредитель Кузьменко Ю.П.);

* в компетенции «Медицинский социальный уход» — АО «Лечебно-диагностический центр «НАДЖА» (директор Пархомович П.В.),

* в компетенции «Сварочные технологии» — АО «Судоремонтное предприятие» (генеральный директор Леонов С.Ф.);

* в компетенции «Кондитерское дело» — ООО «Центр питания Тюменьэнерго» (директор Пискунова Е.А.);

* в компетенции «Кузовной ремонт» — ООО «Авторемонтное предприятие» (генеральный директор Якимчик В.Э.);

* в компетенции «Ресторанный сервис» — ООО «Вкуснодей»(генеральный директор Шикула А.М.);

* в компетенции «Столярное дело» — ООО «Сургутмебель» (генеральный директор Гаянов М.Ф.);

* в компетенции «Изготовление прототипов» — ООО «Газпром трансгаз Сургут» (генеральный директор Иванов И.А.);

* в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» — фитнес-центр «Пять звезд» (директор Зиновьева О.И.);

* в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» — ООО «СК- Моторс групп» (генеральный директор Сидоренко В.Ф.);

* в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе» — «1С: Предприятие» (генеральный директор Присакарь С.Д.);

* в компетенции «Парикмахерское искусство» — имидж-студия «Подиум» (директор Домашов Е.В.) и компания «Глиссада» (генеральный директор Ведягина Т.Ю.);

* в компетенции «Дошкольное воспитание» — Центр развития талантов ребенка (генеральный директор Боженко Т.А.);

* в компетенции «Выпечка осетинских пирогов» — кафе «Кунжут» (директор Глушкова О.И.);

* в компетенции «Преподавание в младших классах» — частная школа «Белая ворона» (директор Панасюк А.О.);

* в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» — ООО «Трактородеталь Групп» (директор Клиппа О.);

* в компетенции «Кирпичная кладка» — Ассоциация застройщиков города Сургута (президент Гужва Б.Н.).

Всем победителям вручены сертификаты на поступление в университет Московского финансово-промышленного университета «Синергия» (директор Сургутского представительства Лифанова Е.Л.).

Победителям в компетенции «Электромонтаж» подарки вручил от коллектива АУ «Сургутский политехнический колледж» Шутов В.Н.

Надеемся, что в следующем 2019 году, году, когда Россия будет принимать мировой Чемпионат WorldSkills в Казани, сургутские предприятия так же будут активно помогать в проведении «олимпиады рабочих профессий» в Югре.

Фото: Инфоцентр СПК