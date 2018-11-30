​Стоимость жилищно-коммунальных услуг для жителей Югры может снизиться

Правительство Югры внесло изменения в нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. Это может снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг для жителей округа.

Решение принято в ходе очередного заседания правительства округа, которое провела губернатор Наталья Комарова.

По словам исполняющего обязанности директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Сергея Эрнста, нормативы с учетом площадей чердачных и подвальных помещений разделены на две группы: с лампами накаливания и с энергосберегающими или светодиодными лампами. Кроме того, исключается деление многоквартирных домов по конструктивным характеристикам.

«Такие изменения снизят стоимость жилищно-коммунальных услуг для югорчан. Это решение позволяет дать стимул для использования энергосберегающих технологий, что, следственно, приводит к уменьшению расходов электроэнергии на общедомовые нужды», - приводит слова Эрнста окружной департамент общественных и внешних связей.

Указывается также, что изменения одобрили представители общественности и главы муниципалитетов.