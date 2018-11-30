​Названа основная опасность моды на открытые лодыжки

Ученые предупреждают любителей носить подкатанные штаны в морозы: жертвой моды может стать ваш иммунитет.

Дело в том, что на щиколотках нет жирового слоя, который бы защищал ноги от перемерзания. А именно на ногах человека находится очень большое количество терморецепторов.

«Находясь на морозе в открытом состоянии, данная часть ноги очень переохлаждается, что приводит к замерзанию голеностопных суставов. В связи с этим очень страдает уровень иммунитета человека. Также из-за перемерзания щиколоток появляются проблемы с глоткой и носом», - пишет портал med2.ru.

Стоит отметить, что ходить с открытыми лодыжками даже в холодное время года модно уже не первый сезон.