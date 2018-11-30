​Минтруд выбрал регионы для борьбы с бедностью

Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморье, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области станут «пилотными» площадками для отработки методики поддержки бедных семей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что в шести регионах будет создан реестр семей с низкими доходами, после чего им будет оказываться адресная помощь в рамках социального контракта - в том числе помощь в трудоустройстве. Распространить методику по всей стране планируют в 2021 году.

Запуск проекта по борьбе с бедностью в 2019 году Минтруд анонсировал осенью. Его задаче - снизить уровень бедности в стране к 2024 году. Ранее сообщалось, что по официальным данным Росстата в России сейчас около 20 миллионов бедных семей.