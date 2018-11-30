​Аэропорт Сургута будет назван в честь Фармана Салманова

Сегодня заканчивается голосование за кандидатуру, чьим именем будет назван аэропорт Сургута. Лидирует в финальной тройке первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Салманов (62 процента). За Ермака отдали свои голоса 28 процентов респондентов, а за Александра Филипенко — девять.

Салманов также стал лидером голосования среди вартовчан, набрав 52 процента.

Источник: vk.com/imenemvelikih

Как пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС зампредседателя общественной палаты Югры Яков Черняк, конкуренция между городами за одно и то же имя разрешится в конце голосования: «За какой аэропорт с этим именем проголосует большинство, тому его и присвоят».

Очевидно, что имя Салманова будет носить именно авиагавань нашего города. Если, конечно, результаты голосования резко не поменяются.

Напомним, тройку лидеров выбирали из наиболее популярных предложений, поступивших от разных муниципалитетов Югры. В топ-10 также вошли Еремей Айпин, Василий Бахилов, Виктор Башмаков, Владимир Богданов, Григорий Кукуевицкий, Валентин Солохин и Семен Урусов.

Кстати, после переименования в аэропорту Сургута установят электронную экспозицию, которая будет рассказывать о человеке, чье имя носит авиагавань.