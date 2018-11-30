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​Аэропорт Сургута будет назван в честь Фармана Салманова

Этот вариант — в лидерах голосования, которое закончится сегодня

Сегодня заканчивается голосование за кандидатуру, чьим именем будет назван аэропорт Сургута. Лидирует в финальной тройке первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Салманов (62 процента). За Ермака отдали свои голоса 28 процентов респондентов, а за Александра Филипенко — девять.

Салманов также стал лидером голосования среди вартовчан, набрав 52 процента.

Источник: vk.com/imenemvelikih

Как пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС зампредседателя общественной палаты Югры Яков Черняк, конкуренция между городами за одно и то же имя разрешится в конце голосования: «За какой аэропорт с этим именем проголосует большинство, тому его и присвоят».

Очевидно, что имя Салманова будет носить именно авиагавань нашего города. Если, конечно, результаты голосования резко не поменяются.

Напомним, тройку лидеров выбирали из наиболее популярных предложений, поступивших от разных муниципалитетов Югры. В топ-10 также вошли Еремей Айпин, Василий Бахилов, Виктор Башмаков, Владимир Богданов, Григорий Кукуевицкий, Валентин Солохин и Семен Урусов.

Кстати, после переименования в аэропорту Сургута установят электронную экспозицию, которая будет рассказывать о человеке, чье имя носит авиагавань.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 258, комментариев: 3


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Комментарии:
Атанас Атанасов
не нравится
Сегодня в 14:33
Сургутяне, обращаюсь к Вам с просьбой срочно еще сегодня выразите свое мнение оставит название "Сургут" за сургутского аэропорта. С момента начала усвоения Западной Сибири сургутский аэропорт был основной транспортный узел на равне с сургутским речпортом. Под "Сургутом" наш город вошев в историю, под этим именем его знают во всем мире. Ни одно из предложенных других названий близко ему не конкуренты - ни Салманов, ни Ермак, ни Салохин, ни Кукуевицкий. Хотя эти люди вполне заслужили. Например, пусть в городе будут школы имени Салманова, Куккуевицкого, Каролинского и т.д. Называть именем Ермака - не гоже. Город сургут существовал еще 900 лет назад, далеко до Ермака. Депутаты, не тратьте напразно городские средства на ненужное переименование. АЭРОПОРТ СУРГУТА ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ СУРГУТОМ,
Евгений Шепелев Атанас Атанасов
не нравится
Сегодня в 15:19
Присвоение имени Салманова по факту никак не повлият на название аэропорта. Будет "Аэропорт Сургут (им.Ф.Салманова)" со старыми кодами SGC, USRR, СУР. Про Салманова скромненько где-то на табличке дорисуют и в новых справочниках.
Евгений Шепелев
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Сегодня в 15:32
Как действующий пример аэропорт Махачкала имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана

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Мнения

Имидж — всё, жажда — ничто!

Имидж — всё, жажда — ничто!
Разве могут нормально летать самолеты из аэропорта с таким странным названием "Сургут"? Какой в нем вообще смысл? Да, чего греха таить, уже и сам город с таким названием вызывает большое сомнение
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 13:31
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