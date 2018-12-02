Посетите Тобольск — духовную столицу Сибири

Город Тобольск расположен на севере Тюменской области, в месте впадения реки Тобол в Иртыш. Он является уникальным и красивейшим городом-памятником каменного и деревянного зодчества Сибири, в котором насчитывается более 200 памятников истории и культуры.

Особого внимания среди памятников истории и культуры заслуживают соборные, монастырские и приходские храмы.

Одним из старейших храмов Сибири является Софийско-Успенский кафедральный собор, расположенный в составе Тобольского кремля - первого и единственного каменного кремля за Уралом. Величественно возвышаясь на берегу Иртыша, Тобольский кремль производит невероятное впечатление красоты и гармонии.

В окрестностях Тобольска находятся Свято-Знаменский Абалакский мужской и Иоанно-Введенский женский монастыри, известные своими чудотворными иконами: Абалакской иконой Богородицы и Образом Божией матери Целительницы.

Решением святейшего Синода Тобольск был провозглашен одним из 3-х главных духовных центров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ознакомиться с более подробной информацией о достопримечательностях Тобольска и экскурсиях по городу можно на официальном туристическом портале Тюменской области https://visittyumen.ru/, в мобильном приложении VisitTyumenи в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» по телефону: (3452) 56-89-72