Народные промыслы и ремёсла Тюменской области

Сохранение и возрождение традиционных народных промыслов и ремёсел один из способов привлечь, заинтересовать и погрузить в историю края многочисленных этно-туристов. Изделия сибирских мастеров с большим успехом представляют Тюменскую область на всероссийских и международных выставках и отмечены на них высокими наградами.

Регион славится уникальными изделиями косторезных мастерских, сибирскими валенками, архитектурными памятниками деревянного зодчества, достижениями в ковроткачестве.

В Тюменской области есть и свой Дом мастеров. Здесь посетителям поведают об истории становления традиционных мужских и женских ремесел сибирских крестьян (кузнечное дело, гончарное производство, деревообработка, резьба по дереву, бондарство, бортничество, промыслы, кожевенное дело, художественная роспись, вязание, ткачество, плетение на коклюшках, прядение, пошив одежды), а также предоставят возможность стать участниками процесса производства изделий народного творчества, мастер-классов и интерактивных занятий.

Народное искусство - неиссякаемый источник радости, мудрости и красоты. Приглашаем Вас составить свой этно-тур на официальном туристическом портале Тюменской области https://visittyumen.ru/, в мобильном приложении Visit Tyumen. Узнать более подробную информацию можно в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» по телефону: (3452) 56-89-72