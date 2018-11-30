​Украина запретила въезд в страну россиянам от 16 до 60 лет

Въезд мужчин в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины ограничен. Об этом в Twitterсообщил президент страны Петр Порошенко.

«Украина наложила ограничения на въезд граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, с тем чтобы Российская Федерация не сформировала отряды «частных» армий в Украине, которые фактически являются представителями российских вооруженных сил. Чтобы не дать россиянам провести операции, которые они планировали еще в 2014», - говорится в сообщении.

Запрет введен в рамках объявленного в стране режима военного положения, сказал глава Государственной приграничной службы Петр Цигыкал «Украинской правде»: «В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы осуществляем».