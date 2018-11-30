​Синоптики Югры озвучили прогноз погоды на ближайший уикенд: в воскресенье должно потеплеть

Суббота, 1 декабря, в Югре ночью ожидаются 30-градусные морозы. Днем температура воздуха в западных районах составит 8-13 градусов ниже нуля, в восточных - минус 22-27 градусов. Также ожидается умеренный снег и изморозь, сообщается на сайте Ханты-Мансийского Гидрометцентра.

В воскресенье, 2 декабря, в округе также может пройти снег, ветер - переменных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью опустятся до минус 30. Днем на западе - до минус 4-9 градусов, на востоке - минус 15-20 градусов.

По данным портала Gismeteo, в Сургуте в субботу похолодает до минус 37 градусов, в воскресенье потеплеет до минус 19.