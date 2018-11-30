​Информация об эпидемии кори в сургутской гимназии «Лаборатории Салахова» не подтвердилась

Сегодня, 30 ноября, в редакцию портала siapress.ru пришло письмо, где анонимный источник утверждал, что в старших классах гимназии «Лаборатории Салахова» объявлен карантин, из-за эпидемии кори.

В окружном управлении Роспотребнадзора заявили, что случаев эпидемической ситуации кори на данный момент в Сургуте вообще не зафиксировано. «Последняя эпидситуация в гимназии Салахова произошла еще 26 октября и была связанна с ветрянкой в трех классах», — отметила заместитель руководителя ведомства в Югре Инна Кудрявцева.