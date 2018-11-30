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​До конца года в Сургутском районе решат проблему балков

До конца 2018 года в Сургутском районе завершится масштабная программа по ликвидации балков. В муниципалитете с 2016 года действует программа по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в приспособленных помещениях. «В момент начала реализации программы в реестре находилось 227 домов. В ближайшее время в списке не останется ни одного», — заявил директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Сургутского район Вячеслав Шагин. Также он отметил, что это не означает, что балки полностью исчезнут, потому что часть граждан оформили права на данные строения, благоустроили и оформили в статус законного. Основная масса балков находилась в Белом Яру.

При этом директор департамента пояснил, что снос займет время, но до конца 2019 года окончится и ликвидация самих приспособленных строений.

Напомним, в течение двух лет на расселение людей из балков из местного бюджета выделялось 18 и 13 млн рублей. Такое финансирование позволило бы полностью закрыть вопрос только через 12 лет. Кардинально ситуация изменилась летом 2017 года, когда из окружного бюджета по программе «Сотрудничество» Сургутскому району дополнительно было выделено свыше 400 млн рублей.


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Сегодня в 18:07, просмотров: 132, комментариев: 0


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