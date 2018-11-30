​В администрации Сургутского района рассказали, сколько лет понадобится на расселение из аварийного жилья

На сегодняшний день 30 тысяч человек, а это 25 процентов населения Сургутского района, проживает в непригодном или аварийном жилье. Муниципалитет является лидером по количеству непригодного жилья в Югре — 17 процентов (779 домов) всего аварийного жилого фонда округа находится в Сургутском районе.

Чтобы расселить все эти семьи необходимо около 24 миллиардов рублей.



За последние четыре года на переселение из ветхого жилья из районного бюджета было выделено почти 4,5 миллиарда рублей. В 2018 году на данные цели было выделено 1 700 миллионов бюджетных средств, в следующем году планируется, примерно, та же сумма.

Если брать в расчет данные объемы, то понадобится около 20 лет на расселение жителей муниципалитета из аварийного и непригодного жилья.

«Практика показывает, что в настоящее время объемы аварийного жилья только увеличиваются», — отметил на встрече с журналистами директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского район Вячеслав Шагин.