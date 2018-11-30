​Сургутский район потратит больше полутора миллиардов рублей на переселение жителей из ветхого жилья

По итогам 2018 года планируется приобрести жилые помещения на 1 700 миллионов бюджетных средств. Приобретенные 690 квартир будут переданы до конца года переселенцам из ветхого и аварийного жилья. Наиболее проблемные зоны расселения — это поселения Лянтор, Солнечный, Барсово и Белый Яр. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Сургутского район Вячеслав Шагин.

Напомним, у жителей муниципалитета есть возможность выбора — они могут взять выкупную стоимость аварийной квартиры или переселиться в новостройку и доплатить часть суммы. Также предусмотрено, что при переселении из аварийного жилья собственнику необходимо оплатить 20 процентов от стоимости квартиры сразу, а в течение пяти лет отдать оставшуюся часть.

Вячеслав Шагин отметил, что преобладающее число жителей предпочитают квартиры деньгам. «Чуть более 70 миллионов рублей от общей суммы потрачено на выкупную стоимость, — пояснил директор департамента. Основная часть граждан пользуется программой по переселению в новое жилье, так как условия этой программы направлены на комфорт и удобство граждан».