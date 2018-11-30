Чем может удивить гостей Ялуторовск

Ялуторовск - небольшой город больших достижений. Ялуторовск впечатляет своей гигантоманией. Уже более десяти лет ялуторовчане ежегодно выпекают трехметровый блин-гигант, за что город получил народное звание «Блинная столица России». Среди гигантских кулинарных шедевров ялоторовчан стоит отметить еще и торт весом в 200 кг, а также шестиметровую колбасу. Мало кто знает, но Ялутоовск — это еще и родина знаменитых конфет «Гулливер».

Не менее удивительным фактом является то, что город и его окрестности обладают значительным археологическим наследием. Здесь открыто и частично исследовано свыше 100 памятников археологии различных периодов и культур, в том числе и Ингальская долина.

А в центре города находится уникальный туристический объект - Ялуторовский острог. Он огорожен высоким частоколом со сторожевыми башнями, искусственным рвом и подъемным мостом. Одной из достопримечательностей острога является

самовар-богатырь — это самый большой действующий самовар в России высотой более 2 метров, весом почти 250 килограммов и вместимостью около 200 литров.

Ну и конечно же Ялуторовск привлекает гостей яркими и красочными событийными мероприятиями: Зимний квест «Берендеево царство», Фестиваль Дедов Морозов, Региональный народный праздник «Сибирская масленица», фестиваль «Поющее лето в остроге», Народный праздник «Августовские спасы» и другие.

А еще Ялуторовск неофициально называют городом Декабристов. С 1829 по 1856 годы здесь отбывали ссылку 9 декабристов, которые внесли огромный вклад в развитие города. Ялуторовский историко-мемориальный музей по своей декабристской тематике является единственным в Тюменской области.

Ознакомиться с более подробной информацией о городе и выбрать экскурсию можно на официальном туристическом портале Тюменской области https://visittyumen.ru/, а также в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» по телефону: (3452) 56-89-72.