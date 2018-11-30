​На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» из-за водителя ВАЗа автобус слетел в кювет, пострадали четыре человека // ФОТО

Утром в четверг, 29 ноября, на 831 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» столкнули ВАЗ и автобус «Нефаз».

Авария произошла из-за того, что 20-летний водитель легковушки неверно выбрал боковой интервал до двигавшегося во встречном направлении автобуса, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры. Столкновение произошло по касательной. Оба транспортных средства улетели в кювет.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗа и три пассажира автобуса - мужчины 1968, 1984 и 1990 годов рождения.