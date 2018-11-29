​Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с Владимиром Путиным

Запланированная встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, по всей видимости, не состоится.

Американский лидер написал в Twitter, что не сможет встретиться в Путиным из-за инцидента в Керченском проливе: «Исходя из того, что корабли и матросы не вернулись в Украину из России, я решил, что было бы лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу». Трамп добавил, что готов встретится с президентом России после того как ситуация разрешится.

Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести встречу в Аргентине во время саммита «Большой двадцатки», который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.