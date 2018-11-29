​В Минкульте не поддержали запреты рэп-концертов

Представитель пресс-службы министерства культуры РФ Юрий Бондаренко в интервью радиостанции «Говорит Москва» осудил запреты концертов рэп-исполнителей:

«Запреты вызывают неприятие. Запрет – это не метод. Это не метод в современном обществе распространения культуры. Рэп-музыка – это значительная часть субкультуры, а субкультура — это тоже часть нашей общей культуры, в которой есть разные составляющие. Есть наша великая литература, которая по сути дела практически вся – это дворянская культура. Есть балет. Есть рэп, который отменять и запрещать – не самое умное решение. Естественно, необходимо на каждом концерте соблюдать нормы закона и не увлекаться нецензурной лексикой. Манкирование общепринятыми правилами не способствует взаимопониманию. Надо более вдумчиво подходить к текстам».

В последнее время в России регулярно отменяют концерты популярных исполнителей, в числе которых Хаски и Элджея, IC3PEAK и «Френдзона».

Эту тему ранее обсудили на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения в России. В частности, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что минкультуры могло бы оказать грантовую поддержку творчеству рэперов.

Источники Znak.com полагают, что давление на музыкантов началось после расстрела в Керчи и самоподрыва молодого террориста в здании УФСБ по Архангельской области.

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