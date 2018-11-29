​Санврачи проверили качество питания в больницах Югры и нашли нарушения

За девять месяцев 2018 года за нарушения при организации питания пациентов в медицинских организациях Югры наложено 34 штрафа на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Санврачи проверили 14 пищеблоков медорганизаций, обеспечивающих питание пациентов, а также 1 аутсорсер. Всего выявлено 60 нарушений санитарных правил и более 20 нарушений требований технических регламентов.

Чаще всего нарушались санитарно-технические правила. Кроме того, подвела организации недостаточная материально-техническая база. Выявлены были также режимные нарушения, среди которых - нарушение кратности прохождения гигиенической подготовки и аттестации персонала пищеблоков и пр.

«Актуальной проблемой остаются поставки фальсифицированной, недоброкачественной пищевой продукции на пищеблоки лечебно-профилактических учреждений», - отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.