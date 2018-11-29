Приглашаем на зимние развлечения в Тюменскую область

Тюменская область известна снежной и морозной зимой. Климатические условия способствуют развитию в регионе зимних видов спорта: катанию на лыжах, сноубордах, коньках.

А еще снежная зима дарит жителям и гостям области множество развлечений. Такие зимние забавы как игры в снежки, катания на санках, катания с горки и создание снежных фигур позволяют погрузиться в особую сказочную атмосферу веселья. Не менее увлекательное сибирское развлечение, которое вызывает восторг и у детей, и у взрослых - катание в собачьих упряжках.

Несмотря на довольно морозную погоду, замерзнуть не получится даже у тех, кто предпочитает более спокойный и размеренный отдых. Ощутить тепло тюменского гостеприимства можно в горячих источниках, а также в уютных ресторанах и кафе региона.

Невероятное очарование в это время года обретает столица Тюменской области, поэтому прогулка по вечерней Тюмени оставит в памяти приятное впечатление. Искрящиеся снежинки, мерцающие огоньки гирлянд, которыми украшены улицы и здания, заснеженные ели и ледяные фигурки создают отличное праздничное настроение.

Выбрать подходящее место для отдыха и найти развлечение по душе можно на официальном туристическом портале Тюменской области https://visittyumen.ru/.