​А теперь - отклеивайте! Знак «Шипы» официально перестал быть обязательным

Правительство РФ разрешило не вешать знак «Шипы» на автомобили с шипованной резиной. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», - говорится в пояснительной записке к документу.

Знак «Шипы» был обязательным для установки с 4 апреля 2017 года. Уже тогда большинство читателей siapress.ru с сомнением отнеслись к такому нововведению. Почти 84 процента читателей агентства считали, что новое правило никак не повлияет на безопасность дорожного движения.