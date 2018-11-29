Самые распространенные самолеты в мире запрограммированы на внезапное пикирование

После трагедии с индонезийским Boeing-737 Max, произошедшем в конце октября, специалисты в области авиации выяснили, что все самолеты данной модели в нештатных ситуациях запрограммированы на внезапное пикирование. Если система считает, что нос воздушного судна поднят слишком высоко, то для предотвращения резкого падения подъемной силы (сваливания), компьютер автоматически направляет нос самолета вниз. В случае с бортом индонезийской компании произошла именно такая ситуация.

Средства массовой информации сообщают, что подобная «особенность» обнаружилась не только у Boeing-737 Max, а еще у не менее трех сотен самолетов. Вообще подобное может случиться с любым самолетом из серии Boeing-737, а это самые распространенные самолеты в мире.

Чтобы узнать, действительно ли настолько опасны перелеты на воздушных суднах данных моделей, редакция портала siapress.ru обратилась к авиакомпании Utair, которая, кстати, по итогам 2017 года вошла в пятерку крупнейших авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров. В числе вопросов от издания были и следующие: можно ли устранить неисправность в самолетах, чтобы в случае нештатной ситуации воздушное судно не пикировало, а также какова процедура проверки самолета перед вылетом из воздушной гавани.

Отметим, что в авиапарке Utair представлены модели самолетов Boeing-737-400, Boeing-737-500 и Boeing-737-800.

На момент публикации материала развернутый ответ на запрос не был предоставлен. А единственный комментарий оказался кратким: «В парке Utair Boeing-737 Max нет».

Мы опубликуем ответ пресс-службы авиакомпании после того, как он будет получен.

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