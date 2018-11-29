​На поддержку обрабатывающей промышленности Югры планируют направить 1,6 миллиарда рублей

Фонд развития Югры получил субсидию от властей региона в размере 1,6 миллиарда рублей на поддержку обрабатывающей промышленности в 2019 году. Соглашение подписали исполняющий обязанности директора департамента промышленности автономного округа Андрей Шиповалов и генеральный директор фонда Роман Генкель, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«В следующем году предприятиям, занятым в обрабатывающем секторе, будет оказана беспрецедентная по объему государственная поддержка в форме целевых займов. Кроме того, заявки предприятий будут направляться нами в федеральный фонд развития промышленности для софинансирования в рамках действующего соглашения», – отметил Роман Генкель.

Целевое финансирование выделено в рамках государственной программы «Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 гг. и на период до 2030 г.».