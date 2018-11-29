​Пожилой югорчанин напал на продавщицу с ножом ради бутылки водки

Полицейские Белоярского района задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении.

Мужчина пришел в магазин и, угрожая продавцу ножом, похитил бутылку водки. Происшествие зафиксировали видеокамеры, и вскоре подозреваемый был задержан.

«С его слов, преступление он совершил, так как хотел выпить, а денежных средств на покупку алкогольной продукции у него не было. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Мужчина уже был ранее судим за совершение грабежа. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.