​Независимые АЗС могут поднять цены на топливо на четыре процента

Владельцам независимых АЗС разрешили повысить цены на топливо максимум на четыре процента относительно розничных цен на заправках крупных компаний. Соотвествующие изменения внесены в соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо, заключенное в начале ноября. Об этом РБК рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Благодаря этой корректировке топливного соглашения независимые АЗС получают возможность увеличить маржу до 8-9 процентов вместо прежних 4-5. В среднем по России они могут повысить цены на 3,49 рубля за литр бензина АИ-92 и на 3,59 рубля — за литр АИ-95.

Однако роста цен на заправках эксперты не ожидают. В частности, опрошенные агентством владельцы заправок заверили, что не планируют сильно повышать цены, так как клиенты уйдут на АЗС крупных нефтяников.

В ноябре десять крупных нефтяных компаний подписали соглашение с правительством, которое предполагает заморозку цен на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года с возможностью роста с 1 января 2019 года не более чем на 1,7 процента, а с 1 февраля — не более чем на уровень прогнозируемой инфляции (4–4,6% в год).