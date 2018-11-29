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Безлимитное кино, музыка нон-стоп и общение 24/7: на что северяне тратят интернет

В регионе стало в 3 раза больше меломанов и в 5 раз больше киноманов – такой рост спроса на специализированный контент отмечают югорские связисты. При этом два из трех новых абонентов «МегаФона» выбирают безлимитный интернет.

65% россиян, по данным ВЦИОМ, выходят во всемирную паутину ежедневно. Вторая после работы и учебы цель посещения интернета – это развлечения. 42% пользователей заходят на сайты, содержащие музыку, фильмы и книги. Мобильная связь, которая подстраивается под образ жизни, помогает подобрать оптимальный тариф, исходя из интернет-предпочтений абонента.

Меломаны Югры оценили тариф «Включайся! Слушай», на котором не тарифицируется трафик с Яндекс.Музыки, BOOM, Apple Music, Radio Record и других музыкальных платформ. В ноябре этого года к тарифу подключились в три раза больше абонентов, чем в январе.

Любители смотреть кино и видео выбирают «Включайся! Смотри». Они получают безлимитный трафик на YouTube, Rutube, Vimeo, а также пакет каналов на «МегаФон ТВ». В 2018 году востребованность этого тарифа увеличилась в 5 раз.

Самым популярным тарифом остается «Включайся! Общайся», которым пользуется каждый третий абонент в Югре. На нем работает опция «Безлимитный интернет», подключить которую можно бесплатно.

«Мы предлагаем абонентам выбрать – нужен ли им полный безлимит или достаточно пользоваться без ограничений соцсетями, взять объемный пакет минут или использовать трафик на звонки через мессенджеры. Интернет-тенденции меняются очень быстро, а вместе с ними и наши тарифы», – отметил руководитель по развитию бизнеса «МегаФона» на массовом рынке в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Подробнее о тарифах линейки «Включайся!» можно узнать на сайте megafon.ru.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 189, комментариев: 0


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